Василий Березуцкий считает, что уровень РПЛ продолжит падать

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Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий высказал мнение об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Василий Березуцкий считает, что уровень РПЛ продолжит падать
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Такое бывает. По мне, уровень чемпионата России падает, нам становится тяжелее играть с европейскими командами. И, возможно, эта тенденция все-таки будет продолжаться и дальше», — заявил Березуций в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Он также высказал мнение об основной причине падения уровня российских команд.

«Можно искать ещё какие-то варианты и ответвления, но основная причина одна — потеря конкуренции в связи с лимитом. Наши футболисты становятся неконкурентоспособными в Европе вследствие каких-то ограничений. Они не тренируются с лучшими, с теми, кто играет в Европе. Многим командами приходится брать российских футболистов, которые ниже уровнем по сравнению с легионерами за те же деньги. Поэтому средний уровень игроков падает, уровень чемпионата России падает. У нас есть хорошие футболисты. Нельзя говорить, что у нас не растут дарования — просто их меньше, чем в других странах», — добавил тренер.

В нынешнем еврокубковом сезоне российские команды одержали всего одну победу в 24 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственной командой вышедшей  плей-офф стал «Краснодар».

Ранее появилась информация, что Березуцкий является основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА.

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