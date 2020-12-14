СМИ: Василий Березуцкий является основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий является основным кандидатом на пост главного тренера команды вместо белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

38-летний Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА нынешним летом. А с января он и его брат Алексей являются заместителями генерального директора клуба по спортивным вопросам.

В качестве футболиста Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.

Ранее появилась информация, что ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом».