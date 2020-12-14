СМИ: Василий Березуцкий является основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА

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Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий является основным кандидатом на пост главного тренера команды вместо белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
СМИ: Василий Березуцкий является основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

38-летний Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА нынешним летом. А с января он и его брат Алексей являются заместителями генерального директора клуба по спортивным вопросам.

В качестве футболиста Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.

Ранее появилась информация, что ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом».

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