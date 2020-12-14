СМИ: ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом»

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Руководство московского футбольного клуба ЦСКА приняло решение об отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко.
СМИ: ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как сообщает Sport24, скорее всего, об уходе специалиста объявят после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом», который пройдёт 17 декабря.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Из Лиги Европы армейцы вылетели, заняв последнее место в своей группе.

Ранее Гончаренко отказался отвечать на вопрос о своей отставке после ничьей с «Уралом».

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