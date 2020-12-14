СМИ: ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом»
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Как сообщает Sport24, скорее всего, об уходе специалиста объявят после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом», который пройдёт 17 декабря.
После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Из Лиги Европы армейцы вылетели, заняв последнее место в своей группе.
Ранее Гончаренко отказался отвечать на вопрос о своей отставке после ничьей с «Уралом».