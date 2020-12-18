В погоне за «Зенитом»: как хет-трик Чалова помог ЦСКА победить «Ростов» и выйти на второе место в РПЛ

ЦСКА в гостях одержал победу над «Ростовом» в 19-м туре чемпионата России по футболу. Встреча на «Ростов Арене» завершилась со счётом 1:3, а её главным героем стал Фёдор Чалов. Нападающий отметился хет-триком и помог своей команде завершить первую часть сезона на втором месте. В составе хозяев гол престижа на свой счёт записал Алексей Козлов.

Хоть матч между «Ростовом» и ЦСКА уступал дерби двух столиц в плане статусности, но всё равно оставался одним из наиболее важных в 19-м туре РПЛ. Во-первых, он вполне мог стать последним для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера армейцев. К этому моменту их безвыигрышная серия достигла уже семи встреч во всех турнирах, а ещё одна осечка могла привести к отставке белорусского специалиста. Во-вторых, победитель этой игры выходил на второе место в таблице первенства. Хозяева имели возможность сравняться со «Спартаком» по числу набранных баллов, а гости — и вовсе обойти принципиальных соперников на два очка.

Оба коллектива подошли к матчу в неоптимальных составах. Валерий Карпин по-прежнему не мог рассчитывать на травмированных Павла Мамаева и Кэнто Хасимото, зато наверняка обрадовался возвращению в состав Денниса Хаджикадунича. Изначально тот должен был пропустить встречу из-за перебора жёлтых карточек, но на помощь пришёл Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). По итогам внеочередного заседания было решено отменить «горчичник», полученный защитником в игре с «Ахматом».

Также по теме Тотальное превосходство: «Зенит» победил «Спартак» в 19-м туре РПЛ «Зенит» на своём поле обыграл «Спартак» в 19-м туре РПЛ. Матч на «Газпром Арене» завершился со счётом 3:1. У хозяев отличились Сердар...

У ЦСКА же к тренировкам приступили восстановившиеся от повреждений Кирилл Набабкин и Бруно Фукс, но в заявку оба не попали. Не оказалось там также и Константина Марадишвили. При этом из-за дисквалификации матч пропускали Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов и Илья Шкурин. В результате в средней линии вышли Ильзат Ахметов и Наир Тикнизян, а роль единственного форварда исполнил Фёдор Чалов.

Как оказалось, отсутствие белорусского нападающего пошло гостям на пользу. Уже на второй минуте Чалов оказался на оперативном просторе перед штрафной и оформил свой третий гол в сезоне. Форвард одним едва уловимым движением убрал сразу двух защитников и неотразимо пробил из-под защитника. Мяч прошёл между ног футболиста «Ростова», что дезориентировало вратаря Сергея Песьякова.

В дебюте события развивались явно не по плану «Ростова», а по истечении трети часа его положение ещё больше усложнилось. Маттиас Норманн получил травму и был вынужден покинуть поле. Наверняка многие предполагали, что норвежца заменит более опытный Данил Глебов, но Карпин предпочёл ему 18-летнего Данилу Сухомлинова. До настоящего момента игрок лишь дважды выступал за основную команду, а на поле провёл суммарно 27 минут. При этом знаменательно, что его дебют состоялся во встрече первого тура с ЦСКА.

Тем не менее подобные проблемы не сломили хозяев, которые больше владели мячом (57% — 43%) и в целом очень неплохо провели первый тайм. Да, по числу ударов они уступили сопернику (8:12), зато были очень близки к тому, чтобы восстановить паритет. Причём в одном из эпизодов атаку возглавил именно Сухомлинов. Юный хавбек поочерёдно убрал двух оппонентов на замахе, после чего опасно пробил низом, но Игорь Акинфеев выручил своих партнёров. Также хорошие шансы отличиться имели Хорен Байрамян и Денис Терентьев, но оба промахнулись из убойных позиций.

Стоит отметить, что по итогам первого тайма самым активным футболистом с большим запасом стал Чалов. Помимо точного удара на второй минуте, он ещё пять раз бил по воротам Песьякова, но ни разу не сумел потревожить голкипера. Второе попадание в створ произошло лишь на 57-й минуте, но вновь стало результативным. Дзагоев получил мяч после вброса из аута и одним касанием не только отрезал двух защитников соперника, но и позволил Тикнизяну прорваться к левой границе вратарской площади. Хавбек не стал жадничать и бить сам с острого угла, а вместо этого исполнил передачу на неприкрытого Фёдора. Тот аккуратно переправил мяч в сетку.

Однако поводов опускать руки у «Ростова» не было. Подопечных Карпина обнадёживали как собственная активность в первой половине, так и тот факт, что ЦСКА неизменно пропускал во втором тайме в последних трёх встречах РПЛ. С учётом этого можно было предположить, что хозяевам всё же удастся если не сравнять счёт, то хотя бы возродить интригу в матче. Однако они неожиданно сникли и вплоть до 91-й минуты ни разу не побеспокоили Акинфеева.

ЦСКА превосходил противника во всех аспектах, а за восемь минут до окончания основного времени довёл счёт до крупного. Чалов здорово открылся за спиной защитника и неотразимо пробил головой из пределов штрафной, оформив хет-трик.

Правда, без уже традиционной неудачной концовки в исполнении армейцев не обошлось. В последние минуты гости откровенно бросили играть и допустили несколько потерь, за что и поплатились. Затяжная атака завершилась подачей Романа Ерёменко с левого фланга и прострелом Максима Осипенко в падении. После рикошета мяч оказался у вышедшего на замену Алексея Козлова, который и размочил счёт.

ЦСКА в гостях одержал победу над «Ростовом» со счётом 3:1 и на второй строчке завершил первую часть сезона РПЛ. Подопечные Гончаренко набрали 37 очков и всего на четыре балла отстали от лидирующего «Зенита». Коллектив Карпина с 32 очками остался на пятом месте.