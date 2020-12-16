Источник: «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Влашичем

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может перейти в итальянский футбольный клуб «Аталанта».
Источник: «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Влашичем
  • РИА Новости

Как сообщает Calcio Atalanta, клуб из Бергамо заинтересован в приобретении Влашича, так как ищет потенциальную замену Алехандро Гомесу, который может покинуть команду по окончании сезона.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провёл 90 матчей в составе красно-синих, в которых забил 29 мячей и отдал 19 результативных передач. Нынешний контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать Влашича от возможного ухода.

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