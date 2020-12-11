Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать Влашича от возможного ухода

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможном уходе полузащитника команды Николы Влашича.
Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать Влашича от возможного ухода
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Никола сделал хорошие шаги вперёд за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии», — цитирует Гончаренко пресс-служба армейцев.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провёл 89 матчей в составе красно-синих, в которых забил 28 мячей и отдал 19 результативных передач.

Ранее Гончаренко объяснил низкие результаты ЦСКА в Лиге Европы тяжёлым графиком.

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