Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать Влашича от возможного ухода

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможном уходе полузащитника команды Николы Влашича.

«Никола сделал хорошие шаги вперёд за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии», — цитирует Гончаренко пресс-служба армейцев.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провёл 89 матчей в составе красно-синих, в которых забил 28 мячей и отдал 19 результативных передач.

Ранее Гончаренко объяснил низкие результаты ЦСКА в Лиге Европы тяжёлым графиком.