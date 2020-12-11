Гончаренко объяснил низкие результаты ЦСКА в Лиге Европы тяжёлом графиком

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги выступления команды на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
Гончаренко объяснил низкие результаты ЦСКА в Лиге Европы тяжёлом графиком
  • Reuters

«Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть. Конечно, когда ты не побеждаешь за всю кампанию, то это не то, что мы планировали и чего ожидали. Такой результат — это следствие тяжёлого графика», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Он отметил, что после выхода из карантинной паузы у команды были только игры, и не было правильной подготовки.

«Это не оправдание, а констатация факта. Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне», — добавил специалист.

ЦСКА набрав 3 очка занял последнее, четвёртое место в группе , таким образом не сумев пробиться в плей-офф.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые в своей истории не выиграл ни одного матча на групповом этапе ЛЕ.

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