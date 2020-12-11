Гончаренко объяснил низкие результаты ЦСКА в Лиге Европы тяжёлом графиком
- Reuters
«Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть. Конечно, когда ты не побеждаешь за всю кампанию, то это не то, что мы планировали и чего ожидали. Такой результат — это следствие тяжёлого графика», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
Он отметил, что после выхода из карантинной паузы у команды были только игры, и не было правильной подготовки.
«Это не оправдание, а констатация факта. Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне», — добавил специалист.
ЦСКА набрав 3 очка занял последнее, четвёртое место в группе , таким образом не сумев пробиться в плей-офф.
Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые в своей истории не выиграл ни одного матча на групповом этапе ЛЕ.