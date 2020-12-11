ЦСКА впервые в своей истории не выиграл ни одного матча на групповом этапе ЛЕ

Московский футбольный клуб ЦСКА впервые в своей истории не сумел одержать ни одной победы и потерпел поражение от загребского «Динамо» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Reuters

По итогам шести туров московская команда трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Соперниками ЦСКА по группе K были австрийский «Вольфсберг» (1:1, 0:1), нидерландский «Фейеноорд» (1:3, 0:0) и загребское «Динамо» (0:0, 1:3). Таким образом, ЦСКА впервые в истории своих выступлений в Лиге Европы и Кубке УЕФА не сумел одержать ни одной победы на групповой стадии второго по престижности европейского клубного турнира. Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Лиги Европы.