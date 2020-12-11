ЦСКА впервые в своей истории не выиграл ни одного матча на групповом этапе ЛЕ
- Reuters
По итогам шести туров московская команда трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.
Соперниками ЦСКА по группе K были австрийский «Вольфсберг» (1:1, 0:1), нидерландский «Фейеноорд» (1:3, 0:0) и загребское «Динамо» (0:0, 1:3).
Таким образом, ЦСКА впервые в истории своих выступлений в Лиге Европы и Кубке УЕФА не сумел одержать ни одной победы на групповой стадии второго по престижности европейского клубного турнира.
Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Лиги Европы.