СМИ: Шкурин исключён из сборной Белоруссии и лишён отсрочки по службе в армии

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Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин был исключён из состава сборной Беларуси и лишён льготы по отсрочке воинской службы.
СМИ: Шкурин исключён из сборной Белоруссии и лишён отсрочки по службе в армии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Прессбол». Фамилия форварда была исключена из списочного состава молодёжной и национальной команд на 2021 год. Этот документ Министерства спорта и туризма Белоруссии даёт право футболистам на ходатайство об отсрочке воинской службы. Теперь же данной льготы спортсмен лишён.

Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в 2020 году. В нынешнем сезоне нападающий провёл девять матчей и забил три мяча.

Ранее Дивеев заявил, что предпочёл бы выиграть ЛЧ с ЦСКА победе со сборной на Евро.

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