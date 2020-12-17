СМИ: Шкурин исключён из сборной Белоруссии и лишён отсрочки по службе в армии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Прессбол». Фамилия форварда была исключена из списочного состава молодёжной и национальной команд на 2021 год. Этот документ Министерства спорта и туризма Белоруссии даёт право футболистам на ходатайство об отсрочке воинской службы. Теперь же данной льготы спортсмен лишён.
Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в 2020 году. В нынешнем сезоне нападающий провёл девять матчей и забил три мяча.
Ранее Дивеев заявил, что предпочёл бы выиграть ЛЧ с ЦСКА победе со сборной на Евро.