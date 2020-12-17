Дивеев заявил, что предпочёл бы выиграть ЛЧ с ЦСКА победе со сборной на Евро

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев обозначил приоритет выступлений на клубном уровне и в составе национальной команды страны.

«Победе на чемпионате Европы предпочёл бы успех с ЦСКА в Лиге чемпионов. Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе национальной команды России.

В нынешнем сезоне ЦСКА идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее агент Шкурина заявил, что футболиста вынуждают приехать в сборную Белоруссии.