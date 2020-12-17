Дивеев заявил, что предпочёл бы выиграть ЛЧ с ЦСКА победе со сборной на Евро
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«Победе на чемпионате Европы предпочёл бы успех с ЦСКА в Лиге чемпионов. Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе национальной команды России.
В нынешнем сезоне ЦСКА идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.
Ранее агент Шкурина заявил, что футболиста вынуждают приехать в сборную Белоруссии.