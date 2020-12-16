Агент Шкурина заявил, что футболиста вынуждают приехать в сборную Белоруссии

Валерий Исаев, агент форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал ситуацию с отказом футболиста выступать за сборную Белоруссии.

«Я прочитал слова Базанова, что Шкурин должен приехать в лагерь сборной Белоруссии, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение. Но на тот момент мы уже знали, что глава федерации в качестве одного из ресурсов давления на игрока попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодёжной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», — приводит слова Исаева «Белсат».

Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в 2020 году. В этом сезоне форвард провёл девять матчей и забил три мяча.

Ранее форвард «Монако» Оньекуру отказал ЦСКА.