Источник: форвард «Монако» Оньекуру отказал ЦСКА

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Нападающий «Монако» Генри Оньекуру, которым интересуется московский ЦСКА, выразил желание вернуться в турецкий «Галатасарай».
Источник: форвард «Монако» Оньекуру отказал ЦСКА
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Fanatik. По информации источника, 23-летний футболист отказался ехать в Россию и хочет вернуться в «Галатасарай», чтобы вновь работать с главным тренером турецкой команды Фатихом Теримом. Игрок находится в постоянном контакте с клубом через наставника.

Оньекуру выступал за «Галатасарай» в сезоне-2018/19 и во второй половине минувшей кампании. В текущем сезоне французской Лиги 1 форвард принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями. В сборную Нигерии он вызывается с 2017 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА возобновил интерес к нападающему «Монако» Оньекуру.

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