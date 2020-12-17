Шкурин не планирует возвращаться в Белоруссию из-за угрозы попасть в армию

Короткая ссылка
Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал решение спортивных властей Белоруссии лишить футболиста отсрочки от армии из-за отказа приехать в сборную страны.
Шкурин не планирует возвращаться в Белоруссию из-за угрозы попасть в армию
  • © pfc-cska.com

По словам Исаева, пока что Шкурин не планирует возвращаться в Белоруссию из Москвы.

«В ЦСКА к этой ситуации относятся ровно. Не беспокоит ли их то, что его могут призвать в армию посреди сезона? Вот если сам военком приедет на игру ЦСКА и каким-то образом выкрадет его из раздевалки ЦСКА, то тогда может быть. Илья же живой человек, и он переживает из-за всей этой истории, но держится молодцом. С другой стороны, в таком возрасте парень из Белоруссии забил за ЦСКА уже три мяча. Так что всё у него хорошо», — приводит слова Исаева Sport24.

Ранее агент заявил, что Шкурина вынуждают приехать в сборную Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить