Шкурин не планирует возвращаться в Белоруссию из-за угрозы попасть в армию
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По словам Исаева, пока что Шкурин не планирует возвращаться в Белоруссию из Москвы.
«В ЦСКА к этой ситуации относятся ровно. Не беспокоит ли их то, что его могут призвать в армию посреди сезона? Вот если сам военком приедет на игру ЦСКА и каким-то образом выкрадет его из раздевалки ЦСКА, то тогда может быть. Илья же живой человек, и он переживает из-за всей этой истории, но держится молодцом. С другой стороны, в таком возрасте парень из Белоруссии забил за ЦСКА уже три мяча. Так что всё у него хорошо», — приводит слова Исаева Sport24.
Ранее агент заявил, что Шкурина вынуждают приехать в сборную Белоруссии.