Шкурин не планирует возвращаться в Белоруссию из-за угрозы попасть в армию

Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал решение спортивных властей Белоруссии лишить футболиста отсрочки от армии из-за отказа приехать в сборную страны.

По словам Исаева, пока что Шкурин не планирует возвращаться в Белоруссию из Москвы.

«В ЦСКА к этой ситуации относятся ровно. Не беспокоит ли их то, что его могут призвать в армию посреди сезона? Вот если сам военком приедет на игру ЦСКА и каким-то образом выкрадет его из раздевалки ЦСКА, то тогда может быть. Илья же живой человек, и он переживает из-за всей этой истории, но держится молодцом. С другой стороны, в таком возрасте парень из Белоруссии забил за ЦСКА уже три мяча. Так что всё у него хорошо», — приводит слова Исаева Sport24.

Ранее агент заявил, что Шкурина вынуждают приехать в сборную Белоруссии.