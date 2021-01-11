ЦСКА объявил об уходе Варламова из клубной структуры

Бывший капитан московского ЦСКА Евгений Варламов, который после окончания карьеры футболиста работал тренером, покинул армейцев.

«Пять лет в ЦСКА в качестве футболиста, капитанская повязка, 12 лет в академии ЦСКА в качестве тренера и безмерное уважение армейских болельщиков. Евгений Варламов, отдавший красно-синим почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы. Мы благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений. Желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере», — гласит сообщение пресс-службы армейцев.

Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год. С 2008 года он работал в клубе в качестве тренера молодёжной команды и академии.

Ранее экс-тренер ЦСКА назвал неожиданным уход Онопко и Овчинникова из клуба.