ЦСКА объявил об уходе Варламова из клубной структуры
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«Пять лет в ЦСКА в качестве футболиста, капитанская повязка, 12 лет в академии ЦСКА в качестве тренера и безмерное уважение армейских болельщиков. Евгений Варламов, отдавший красно-синим почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы. Мы благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений. Желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере», — гласит сообщение пресс-службы армейцев.
Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год. С 2008 года он работал в клубе в качестве тренера молодёжной команды и академии.
Ранее экс-тренер ЦСКА назвал неожиданным уход Онопко и Овчинникова из клуба.