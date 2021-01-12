Покупка Хендрикса и возвращение Роши: что происходит в «Спартаке» после Нового года

Первым новичком «Спартака» в 2020-м может стать нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс. Для подписания контракта футболисту ПСВ осталось пройти медобследование, заявили в клубе. Александр Кокорин отправится с командой на первый сбор, несмотря на слухи о его возможном уходе. Также в ОАЭ полетит вернувшийся из аренды во «Фламенго» Педро Роша. В свою очередь, болельщики красно-белых призывают вернуться в Россию Квинси Промеса. Что происходит в «Спартаке» после Нового года — в материале RT.

Ностальгия по Промесу и продление контракта с ветеранами

Концовка 2020-го показала, что «Спартаку» необходимо усиление, и с самого начала года клуб начал работу на трансферном рынке. Первым новичком команды может стать полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс. Директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов уже подтвердил, что между сторонами и самим футболистом достигнута договорённость. По его словам, осталось только дождаться результатов медобследования.

В свою очередь, агент спортсмена Патрик Полдерварт дату проведения процедуры назвать затруднился «из-за коронавирусных ограничений». А обозреватель Voetbal International Марко Тиммер предположил, что полузащитник подпишет контракт с российском коллективом сроком на четыре года.

Хендрикс, которому в феврале исполнится 26 лет, всю карьеру провёл в родном ПСВ. Профильной позицией Йоррита является опорная зона, но универсальный футболист способен сыграть как выше в полузащите, так и в центре обороны. А в текущем сезоне чемпионата Нидерландов он даже появлялся на левом фланге защиты.

Впрочем, куда больше эмоций у болельщиков вызвали слухи о возможном возвращении Квинси Промеса. Соотечественник Хендрикса выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й — и за это время стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе команды полузащитник провёл 135 матчей во всех турнирах и забил в них 66 мячей.

Промес и после ухода в «Севилью» неоднократно признавался в любви красно-белым в соцсетях и добрым словом вспоминал российский этап карьеры. Обсуждение возможного возвращения футболиста началось после того, как московский клуб 4 января поздравил его с днём рождения в Twitter:

«Братуха, с твоим днём! Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу — лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых. Всегда рады видеть в Москве. С днём рождения, Антоха!»

Вскоре российские болельщики в комментариях под постами нидерландца в Instagram начали призывать футболиста подписать соглашение со «Спартаком». Одно из таких сообщений полузащитник лайкнул. По информации Sport24, спортсмен действительно хочет вернуться.

Однако нынешний клуб Промеса «Аякс» вряд ли захочет отпускать одного из своих лидеров в Россию. В текущем сезоне Квинси почти всегда выходит в стартовом составе команды. Во всех турнирах он провёл 20 матчей, в которых забил шесть мячей. В частности, он поразил ворота ПСВ Хендрикса в последней встрече чемпионата Нидерландов, которая завершилась со счётом 2:2.

Также стоит отметить сообщение турецких журналистов об интересе «Спартака» и ЦСКА к полузащитнику «Фенербахче» и сборной страны Озану Туфану. В текущем сезоне чемпионата Турции на счету 25-летнего футболиста четыре гола и пять результативных передач. Однако в агентствe FutureBall, представляющем интересы Туфана, подчеркнули, что «официальных шагов в сторону трансфера» не было.

А пока Хендрикс дожидается медобследования, «Спартак» продлил контракты с двумя ветеранами команды — 36-летними Андреем Ещенко и Артёмом Ребровым.

Новые соглашения с обоими рассчитаны до лета 2022 года. Вратарь пополнил состав красно-белых ещё в 2011-м и является главным старожилом. В текущем сезоне на его счету всего один матч. Ещенко выходил на поле чаще. В активе правого защитника 12 встреч в чемпионате страны. Тем не менее он ни разу не попал в стартовый состав.

Возвращение Урунова в «Уфу» и второй шанс для Мирзова

Между тем, согласно информации СМИ, клуб не только работает над поиском новичков, но и может расстаться с некоторыми футболистами. Якобы близок к уходу из команды Александр Кокорин, который концовку прошлого года пропустил из-за травмы. Если верить журналистам, у нападающего есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

Так, «Матч ТВ» сообщал, что за россиянином следят итальянские «Рома», «Болонья» и «Фиорентина». «Чемпионат» писал о возможном обмене форварда на Матиаса Норманна в «Ростов» с доплатой со стороны красно-белых. Наконец, известный агент Юрий Белоус заявил, что получал по Кокорину звонки из североамериканской MLS.

Однако все слухи развеял агент спортсмена Тимофей Бердышев. Он подчеркнул, что его клиент не собирается уходить из «Спартака» и намерен завоевать с командой трофей.

«Проявлял ли кто интерес, наверное, известно клубу, мы на это не смотрели. Саша хочет играть здесь и никуда уходить не собирается. Он пришёл сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул. Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только столичный клуб готов будет рассмотреть какое-то предложение и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода здесь. Саша пришёл приносить пользу «Спартаку», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Мало того, по словам Бердышева, Кокорин больше не испытывает проблем со здоровьем и на первом сборе красно-белых в ОАЭ будет работать в общей группе. Туда же отправится Педро Роша. У 26-летнего полузащитника закончился срок арендного соглашения с «Фламенго». По информации бразильского журналиста RT Фабио Алейшо, футболист 13 января пройдёт медосмотр, после чего улетит вместе с командой в Дубай. При этом неизвестно, будет ли он играть за «Спартак» в этом году.

Под вопросом и будущее Остона Урунова. По данным СМИ, он всё же поедет на первый сбор с основой. Но не исключено и возвращение полузащитника зимой в «Уфу». Гендиректор башкортостанского клуба Ринат Шайбеков признал, что с удовольствием согласился бы на такой вариант, но это маловероятно.

«Нам было хотелось взять его в аренду с правом выкупа по нормальной цене. Мы не против. Мы узнавали и через агента, и через игрока. Там не так всё просто», — приводит слова Шайбекова Sports.ru.

Также, согласно сведениям «РБ-Спорт», начнёт работать с первой командой красно-белых восстановившийся от травмы Александр Ташаев. А вот Аяз Гулиев продолжит тренироваться в составе «Спартака-2».

Между тем Резиуан Мирзов, находящийся в аренде в «Химках», якобы может получить второй шанс в московском коллективе. Сообщается, что в его возвращении уже зимой заинтересован лично Доменико Тедеско. Однако агент полузащитника Александр Клюев подчеркнул, что клиент хорошо чувствует себя в подмосковной команде.

«Когда всё закончится, будем смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака». У него ещё полтора года контракта с клубом, но в приоритете игровая практика. Посмотрим на всё по окончании сезона, пока глупо загадывать», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».