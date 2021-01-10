Sport24: Промес хочет вернуться в «Спартак»

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Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес хочет вернуться в московский футбольный клуб «Спартак».
Sport24: Промес хочет вернуться в «Спартак»
  • Reuters

Об этом сообщает Sport24.

Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, он отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 19 матчей, забил пять мячей и отдал один голевой пас.

Ранее источник назвал сумму перехода Йоррита Хендрикса в «Спартак».

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