Газзаев предположил, что уход Онопко и Овчинникова из ЦСКА обоснован

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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал уход из армейского клуба тренеров Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.
Газзаев предположил, что уход Онопко и Овчинникова из ЦСКА обоснован
  • РИА Новости

«Это же внутреннее дело клуба. Решения президента, генерального директора, наверное, не с потолка идут, а они обоснованны. Разочаровываться или расстраиваться нет никакого смысла, это часть профессии любого профессионального тренера. Почему никто так не обсуждает другие решения клуба?» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 года, а Овчинников с 2014-го. Оба покинули клуб 29 декабря 2020 года в связи с истечением срока контракта.

Ранее Онопко рассказал, что узнал о своём уходе из ЦСКА по телефону.

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