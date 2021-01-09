Онопко признался, что узнал о своём уходе из ЦСКА по телефону
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«17 декабря мы провели последний матч года с «Ростовом». Все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились, как всегда, встретиться 17 января в Кампоаморе и спокойно разъехались по домам. Я улетел в Испанию, к семье. А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлён не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По его мнению, о подобном решении можно было сообщить раньше. Также он признался, что был потрясён данной новостью.
«Причины прекращения сотрудничества? Только вкратце. Сказал что-то насчёт другого направления; какого именно — я так и не понял», — сказал Онопко.
Он добавил, что у него есть версии, почему так произошло, но это только догадки, которые останутся при нём. Кроме того, тренер подчеркнул, что научился многому в ЦСКА.
Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. 29 декабря он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Ранее Онопко заявил, что разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА не было.