Гинер прокомментировал уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Сергея Овчинникова и Виктора Онопко из тренерского штаба команды.

«Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — приводит слова Гинера Bobsoccer.

Он отметил, что других изменений в тренерском штабе пока не планируется.

«Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние — попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России», — добавил президент ЦСКА.

51-летний Онопко работал в тренерском штабе ЦСКА с 2009 года, а 50-летний Овчинников — с 2014 года.

Ранее Овчинников прокомментировал свой уход из ЦСКА.