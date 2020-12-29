Овчинников — об уходе из ЦСКА: пришло время двигаться дальше

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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал свой уход из московского клуба по истечении контракта.
Овчинников — об уходе из ЦСКА: пришло время двигаться дальше
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«Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам — в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь — феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним! Отдельно хочу поблагодарить Леонида Слуцкого, который в своё время позвал меня в ЦСКА, многое почерпнул у него в профессиональном плане. Семь лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала — чуть отдохнуть», — написал Овчинников в своём Instagram.

50-летний специалист работал в ЦСКА с 2014 года.

Ранее экс-футболист ЦСКА заявил, что был удивлён уходом Овчинникова и Онопко из клуба.

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