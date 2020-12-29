Экс-футболист ЦСКА удивлён уходом Овчинникова и Онопко из клуба

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Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказал мнение об уходе из тренерского штаба команды Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.
Экс-футболист ЦСКА удивлён уходом Овчинникова и Онопко из клуба
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Мне удивительно такое решение, потому что стабильность — главный признак ЦСКА. Это самый стабильный клуб за последние 20 лет в России. Если принимают какие-то радикальные решения, это редкость», — приводит слова Галямина «Матч ТВ».

Он отметил, что не считает, что на уход Овчинникова могли повлиять его слова на пресс-конференции после игры с «Химками», когда он не согласился с заменой Эджуке, но признал, что решения принимает главный тренер.

«Есть какие-то другие причины», — добавил Галямин.

51-летний Онопко работал в тренерском штабе ЦСКА с 2009 года, а 50-летний Овчинников — с 2014 года.

Ранее Овчинников прокомментировал свой уход из ЦСКА.

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