Гончаренко заявил, что ЦСКА в матче с «Зенитом» сражался до конца

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Начальные минуты первого тайма достаточно хорошо смотрелись. Забили, были предпосылки активнее сыграть и выжать второй гол. Но потери на половине поля соперника и в центре не позволили усилить давление», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, первый пропущенный мяч был из-за неверного расположения игроков армейцев. Он также признался, что ЦСКА около 15 минут приходил в себя после удаления хавбека команды Ильзата Ахметова.

«Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию. Команде надо отдать должное», — добавил Гончаренко.

«Зенит» набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Вендела принёс «Зениту» победу над ЦСКА (3:2) в матче РПЛ.