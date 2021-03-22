Уткин: Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко

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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал новость о возможном назначении Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА.
Уткин: Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко
  • РИА Новости

«Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко. Нет, в принципе, у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, нет ни одного аргумента в пользу назначения Олича главным тренером ЦСКА.

«С любых разумных позиций Олич — это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу. Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моём понимании, как на сплите против валета в блэкджеке. То есть это азартная игра», — добавил он.

Ивица Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год.

После 23 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Олич подписал контракт с ЦСКА.

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