Жеребьёвка полуфиналов Кубка России по футболу пройдёт 9 апреля

9 апреля состоится жеребьёвка 1/2 финала Кубка России по футболу.

Как сообщает официальный Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС), в жеребьёвке Кубка России примут участие бывшие футболисты сборной России Дмитрий Аленичев, Руслан Нигматуллин, Егор Титов, а также болельщики клубов.

Начало церемонии жеребьёвки — в 18:00 мск.

8 апреля состоятся два матча 1/4 финала Кубка России. Тульский «Арсенал» примет на стадионе «Арсенал» московский ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. А «Крылья Советов» на домашнем стадионе «Самара Арена» сыграют со столичным «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что дубль Смолова помог «Локомотиву» победить «Сочи» и выйти в полуфинал Кубка России.