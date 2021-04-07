Дубль Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Сочи» и выйти в полуфинал Кубка России

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В матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Сочи» на своëм поле проиграл «Локомотиву».
Дубль Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Сочи» и выйти в полуфинал Кубка России
  • © pfcsochi.ru

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. 

Дубль на счету Фëдора Смолова, ещё один мяч на счету Франсуа Камано. У хозяев отличился Артур Юсупов. С 50-й минуты «Сочи» играл в меньшинстве из-за удаления Кирилла Заики. 

Соперник «» по 1/2 финала Кубка России определится позднее. 

Ранее сообщалось, что зрители во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» смогут выбрать комментатора финала Кубка России по футболу.

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