Дубль Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Сочи» и выйти в полуфинал Кубка России
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Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Дубль на счету Фëдора Смолова, ещё один мяч на счету Франсуа Камано. У хозяев отличился Артур Юсупов. С 50-й минуты «Сочи» играл в меньшинстве из-за удаления Кирилла Заики.
Соперник «» по 1/2 финала Кубка России определится позднее.
Ранее сообщалось, что зрители во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» смогут выбрать комментатора финала Кубка России по футболу.