Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России по футболу с «Локомотивом».
Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ
  • РИА Новости

«ЦСКА уже далеко продвинулся в Кубке России, и теперь наша главная задача — попасть в финал. Для этого нужно победить «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в Российской премьер-лиге», — цитирует Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 21 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить