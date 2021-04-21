Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России по футболу с «Локомотивом».

«ЦСКА уже далеко продвинулся в Кубке России, и теперь наша главная задача — попасть в финал. Для этого нужно победить «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в Российской премьер-лиге», — цитирует Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 21 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.