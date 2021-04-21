РФС объявил о старте продаж билетов на финал Кубка России

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В Российском футбольном союзе (РФС) объявили о начале продаж билетов на финальный матч Кубка России.

«РФС готовит масштабную кампанию. Болельщиков ждут концерт на площади перед стадионом, фотосессии и автограф-сессии с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, возможность сфотографироваться с Кубком России и многое другое», — сообщает пресс-служба РФС.

Финальный матч состоится 12 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Купить билеты на игру можно на сайте РФС.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

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