РФС объявил о старте продаж билетов на финал Кубка России
«РФС готовит масштабную кампанию. Болельщиков ждут концерт на площади перед стадионом, фотосессии и автограф-сессии с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, возможность сфотографироваться с Кубком России и многое другое», — сообщает пресс-служба РФС.
Финальный матч состоится 12 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Купить билеты на игру можно на сайте РФС.
Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.