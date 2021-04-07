Дубль Смолова, удаление Заики и гол Харина: «Локомотив» и «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России

«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в четвертьфинале Кубка России и пробился в следующую стадию турнира. Главным героем противостояния стал Фёдор Смолов, забивший два красивых мяча. Южане же почти весь второй тайм вынуждены были провести в меньшинстве после удаления Кирилла Заики. Также прошёл дальше «Ахмат», который дома с минимальным счётом обыграл «Уфу» благодаря голу Евгения Харина.

Седьмая победа «Локомотива» подряд

«Локомотив» в 2021-м можно смело назвать сильнейшей российской командой. Ведь железнодорожники не только выиграли пять матчей подряд в РПЛ и поднялись на третье место в турнирной таблице, но и разгромили «Тамбов» и вышли в четвертьфинал Кубка России. Там их ждал куда более серьёзный соперник в лице одного из главных открытий текущего сезона — «Сочи».

Любопытно, что последняя встреча соперников произошла всего три недели назад в рамках национального первенства, и подопечные Марко Николича одержали победу — 3:1. Теперь они намеревались добиться успеха и на выезде, а заодно взять у южан реванш за поражение на «Фиште» в конце октября — 1:2.

Несмотря на то, что «Локомотив» в воскресенье ждёт важнейший матч со «Спартаком», тренерский штаб не стал беречь лидеров и включил в основу всех сильнейших. Разве что незаменимого по весне Франсуа Камано в нападении заменил восстановившийся от травмы Фёдор Смолов.

С первых минут стало понятно, за счёт чего обе команды собираются добиться успеха. «Сочи» как обычно сделал ставку на высокий прессинг, а гости — на быстрые атаки. Поначалу коллектив Владимира Федотова преуспевал. Хозяева не только вынуждали соперников ошибаться и терять мяч, но и выигрывали большую часть подборов. Однако к возникновению опасных моментов у ворот Маринато Гилерме это приводило нечасто. Хотя южане нанесли несколько ударов в створ, натурализованный бразилец спокойно справился с ними.

У «Локо» поначалу, напротив, на чужой половине поля получалось немногое. Смолов и Виталий Лисакович практически не встречались с мячом и вовсе не угрожали владениям молодого Дениса Адамова. Однако в конце первого тайма редкий контрвыпад железнодорожников неожиданно завершился голом. В данной ситуации великолепно сыграл Смолов. После выноса Ведрана Чорлуки он ворвался в чужую штрафной, финтом усадил на газон Ивана Миладиновича и идеально пробил в дальний с достаточного острого угла. Адамов спасти свою команду не смог, а Фёдор забил уже третий мяч после возобновления сезона и огорчил «Сочи» во второй раз менее чем за месяц.

Беда не пришла для хозяев одна. Сразу после перерыва Кирилл Заика совершил необязательный фол на фланге и получил вторую жёлтую карточку. Федотов вынужден был бросить в бой экс-футболиста «Локо» Тимофея Маргасова и перейти на схему игры с двумя центральными защитниками.

Но на 63-й минуте положение южан стало практически безнадёжным. Очередным голом-шедевром отметился Смолов. После скидки Мацея Рыбуся нападающий из-за пределов штрафной сильным ударом отправил мяч в дальнюю девятку. Тут же Николич решил убрать с поля самого Фёдора, Ведрана Чорлуку и Даниила Куликова, предоставив им отдых перед московским дерби.

К чести игроков «Сочи», рук они не отпустили и вскоре сократили отставание в счёте до минимума. Причём ворота Гилерме, как и в предыдущем матче между командами, поразил Артур Юсупов. Полузащитнику позволили нанести бильярдный удар в ближний угол из-за пределов штрафной, а проводящий отличную встречу голкипер гостей до мяча не дотянулся.

Интрига в данном противостоянии возродилась, но сил на финишный навал у южан не осталась. Не помогло и появление на поле сразу троих нападающих Максима Барсова, Александра Руденко и Марко Дуганджича. Мало того на 96-й минуте вышедшему на замену Камано удалось поразить чужие ворота. Хозяева в полном составе, включая Адамова, отправились в чужую штрафную на подачу стандарта, но проиграли верховую борьбу, а Крыховяк бросил партнёра в прорыв. Таким образом, «Локомотив» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах после возобновления сезона и вышел в полуфинал Кубка России.

Первый полуфинал для «Ахмата» за 17 лет

В другом матче игрового дня «Ахмат» принимал «Уфу». Любопытно, что гости подошли к игре без главного тренера. После разгромного поражения от «Динамо» в субботу Рашид Рахимов подал в отставку. В качестве исполняющего обязанности наставника команду на встречу вывел экс-футболист башкортостанцев Николай Сафрониди, в последние годы работавший в штабе клуба.

Футболисты «Ахмата», напротив, вышли на поле в отличном настроении, поскольку на выходных они добились самой крупной победы в своей истории в рамках РПЛ, забив пять безответных мячей в ворота «Краснодара». Теперь болельщики грозненцев ждали победы и в Кубке.

Неудивительно, что хозяева с первых минут завладели инициативой и повели осаду чужих ворот. Впрочем, гости довольно спокойно оборонялись. Подопечные Андрея Талалаева один за другим выполняли забросы в штрафную соперника, с которыми те без особых проблем справлялись. Как результат, мяч если и доходил до Александра Беленова, то в не самых опасных ситуациях. Запомнился лишь эпизод в начале встречи, когда Мориц Бауэр с трудом в подкате заблокировал выстрел Бернарда Бериши. Мало того, было подозрение, что австриец сыграл рукой, но судья Евгений Кукуляк, посмотрев повтор, пенальти назначать не стал.

В первом тайме «Уфа» оборонялась надёжно, но сразу после перерыва неожиданно пропустила. Защитники башкортостанцев сначала позволили нанести удар из пределов штрафной Мирославу Богосавацу, а затем не сумели помешать добить мяч в створ Евгению Харину.

Лишь пропустив, гости перехватили инициативу, а Сафрониди бросил в бой сразу двух свежих нападающих Тимура Жамалетдинова и Вячеслава Кротова. И на 67-й минуте они упустили, пожалуй, самый опасный для команды момент. Экс-нападающий ЦСКА вышел один на один с Виталием Гудиевым, но не смог переиграть его, а добивание Кротова успел заблокировать защитник. Надёжен голкипер грозненцев был и в других эпизодах. В результате «Ахмат» спокойно довёл дело до победы и впервые с 2004-го вышел в полуфинал Кубка России.