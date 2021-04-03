«Уфа» официально объявила об отставке Рахимова

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Футбольный клуб «Уфа» официально объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, руководство «Уфы» пошло навстречу 56-летнему специалисту и приняло его отставку, о которой он попросил после разгромного поражения от московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Клуб благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в сообщении.

Рахимов возглавил команду в октябре 2020 года.

По итогам 24 туров «Уфа» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Мурад Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера «Краснодара».

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