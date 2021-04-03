«Уфа» официально объявила об отставке Рахимова
Как сообщает пресс-служба клуба, руководство «Уфы» пошло навстречу 56-летнему специалисту и приняло его отставку, о которой он попросил после разгромного поражения от московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Клуб благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в сообщении.
Рахимов возглавил команду в октябре 2020 года.
По итогам 24 туров «Уфа» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Мурад Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера «Краснодара».