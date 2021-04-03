Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о своём уходе с занимаемой должности.

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своём уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому за поддержку и доверие.

«Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моём сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений», — добавил специалист.

После возобновления сезона после зимней паузы подопечные Мусаева одержали всего одну победу, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. «Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Мусаев заявил, что готов уйти, если так будет лучше для «Краснодара».