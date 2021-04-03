Мусаев заявил, что готов уйти, если так будет лучше для «Краснодара»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал мнение о своей возможной отставке.
Мусаев заявил, что готов уйти, если так будет лучше для «Краснодара»
  • © РИА Новости / Андрей Шрамко

«Ещё после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своё место? Я понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения — вина тренера», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

После разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 0:5 «Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Мусаев не удивлён слухам о возможном назначении Гончаренко в «Краснодар».

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