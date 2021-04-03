Мусаев не удивлён слухам о возможном назначении Гончаренко в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко на его должность.

«Нормально отношусь к таким разговорам. Когда нет результата, тот, кто должен за это отвечать, — тренер. Как этим разговорам не идти, если мы проигрываем с крупным счётом и находимся на таком месте? Об этих темах я должен в первую очередь поговорить с руководством», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 0:5 «Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее появилась информация, что Гончаренко является главным претендентом на пост тренера «Краснодара».