В «Рубине» отреагировали на заявление Павлюченко в адрес Деспотовича

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал высказывание экс-форварда сборной России Романа Павлюченко о нападающем казанцев Джордже Деспотовиче.

«Деспотович — большой шутник. Он любит постоянно в шутку приговаривать, что он лучший форвард в мире. А что касается его фразы про заезды, то Валерий Карпин, когда только вернулся из Испании в «Спартак», тоже считал, что это пережиток прошлого, а потом за два дня до игры начал заезжать, когда у него бардак пошёл. Реакция Павлюченко? Я не стал бы так воспринимать, раздувать. Ничего такого Деспотович не сказал. Может, Роме не нравятся высказывания легионеров. Я не знаю. Ляпнул и ляпнул. Хотя Деспот, он такой — прорусский, на нашем хорошо говорит, Россию любит», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

Сербский форвард в одном из своих интервью заявил, что не любит традицию в российском футболе заезжать в гостиницу за день до игры.

Ранее Павлюченко предложил Деспотовичу покинуть Россию, если тому что-то не нравится в стране.