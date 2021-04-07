Агент Гаттузо высказался о шансах итальянского специалиста возглавить «Спартак»

Агент главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо Андреа Д'Амико ответил на вопрос относительно готовности итальянского специалиста возглавить московский «Спартак».

«Мы знаем, что в «Спартаке» происходят перемены, но на данный момент со мной из этого клуба никто не связывался. Пока не могу ответить, возможно ли трудоустройство Гаттузо в России, ещё слишком рано, нужно дождаться окончания сезона», — цитирует агента «РБ Спорт».

Гаттузо возглавляет «Наполи» с 2019 года. Нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско намерен покинуть занимаемую должность по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров под руководством Левникова отработает матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».