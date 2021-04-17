Два гола в дебюте, удаление и спорный пенальти: как «Локомотив» разгромил «Ростов» в РПЛ

«Локомотив» разгромил «Ростов» в рамках 26-го тура РПЛ (3:1) и одержал девятую победу во всех турнирах после возобновления сезона. Железнодорожникам удалось выйти вперёд в самом начале матча благодаря курьёзной ошибке Сергея Песьякова. А спустя две минуты Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество хозяев. После перерыва гости остались в меньшинстве после того, как Армин Гигович получил вторую жёлтую карточку за отмашку рукой. Наконец, судья Михаил Вилков назначил в ворота южан достаточно спорный пенальти за фол на Гжегоже Крыховяке.

Кадровые потери фаворита

Матчи «Локомотива» болельщики в 2021-м ждут с особенным интересом, ведь после возобновления сезона железнодорожники выиграли восемь встреч во всех турнирах, включились в борьбу за попадание в Лигу чемпионов и вышли в полуфинал Кубка России. Не смог остановить команду даже набравший отличный ход «Спартак», который пропустил два безответных мяча.

Правда, после дерби красно-белые инициировали разбирательство в КДК РФС, итоги которого оказались не в пользу подопечных Марко Николича. Во-первых, на два матча был дисквалифицирован основной вратарь Маринато Гилерме. Во-вторых, красно-зелёным предписали провести игру 29-го тура с «Динамо» на нейтральном стадионе.

Что касается «Ростова», то для команды противостояние в Черкизово было единственной возможностью сохранить хотя бы теоретические шансы на попадание в еврокубки. В отличие от соперника, коллектив Валерия Карпина уже в который раз по весне серьёзно буксует. В 2021-м южане набрали в чемпионате страны лишь пять очков при одной победе над аутсайдером «Ротором». В частности, поражения они потерпели в ключевых домашних матчах со «Спартаком» (2:3) и «Рубином» (0:1).

Определённые шансы на успех у гостей были, ведь хозяева подходили к встрече с достаточно серьёзными потерями. Помимо Гилерме, москвичам не могли помочь травмированные Михаил Лысов, Владислав Игнатьев и Зе Луиш, к отсутствию которых болельщики успели привыкнуть. Куда более серьёзной проблемой стало отсутствие сразу двух основных полузащитников, получивших четвёртые жёлтые карточки в РПЛ, — Дмитрия Баринова и Станислава Мухина. Также дисквалифицирован был защитник Дмитрий Живоглядов.

В результате позицию нижнего опорника занял Станислав Магкеев, а Даниил Куликов расположился на месте правого инсайда. Живоглядова же ожидаемо заменил Дмитрий Рыбчинский, а Гилерме — Антон Коченков.

Провальное начало от гостей

Начался матч с грубейшей ошибки вратаря гостей Сергея Песьякова. После передачи от собственного защитника Денниса Хаджикадунича голкипер неожиданно пропустил мяч под ногой и позволил Франсуа Камано беспрепятственно открыть счёт. Для гвинейца данный гол стал уже шестым во всех турнирах после возобновления сезона.

Беда не пришла для «Ростова» одна. Спустя всего две минуты «Локомотив» удвоил своё преимущество. На этот раз отличился Рифат Жемалетдинов, который после передачи Ведрана Чорлуки нанёс точный удар в дальний угол из-за пределов штрафной.

После такого подопечным Карпина требовалось сотворить настоящее чудо, чтобы набрать очки, но они рук не опустили и продолжили бороться. Жёлто-синие даже перехватили инициативу и принялись проводить позиционные атаки. Впрочем, соперник и не настаивал на другой манере игры и с удовольствием организовывал уже ставшие фирменным быстрые контрвыпады, тем более что по-настоящему опасные моменты соперник не создавал.

Однако на 33-й минуте «Ростову» удалось сократить отставание в счёте и возродить интригу благодаря удачному розыгрышу стандартного положения. Гости выиграли подбор после подачи углового, и Кэнто Хасимото из-за пределов штрафной попытался отправить мяч в створ. Удар у японца не получился, зато снаряд подправил в створ Хаджикадунич. Гол шведа обещал болельщикам максимально насыщенный и интересный второй тайм.

Уверенная игра хозяев

Но второй тайм, как и первый, начался для гостей не лучшим образом. Они сразу же забрали мяч под свой контроль и начали планомерную осаду чужой штрафной. Казалось, напряжение у ворот Коченкова будет только расти. Вместо этого «Ростов» буквально на ровном месте остался в меньшинстве. Уже имевший жёлтую карточку Армин Гигович локтем попал в лицо Жемалетдинову и получил второй «горчичник». В прошлом туре именно на Рифате фол последней надежды совершил Айртон. Правда, само нарушение правил на этот раз выглядело достаточно спорным. Возникло ощущение, что борьба была обоюдной, но арбитр Михаил Вилков принял такое решение.

В большинстве железнодорожники не стремились сразу же подавить соперника, но постепенно методично вжимали его в штрафную. Давление хозяев становилось всё более серьёзным и в конечном итоге на 64-й минуте вылилось в назначение пенальти. Одиннадцатиметровый также получился далеко не 100%-ным. Показалось, что Гжегож Крыховяк, пытаясь замкнуть прострел Камано с правого фланга, сам нашёл ногу Дениса Терентьева и упал, но судья указал на точку, а коллеги на VAR спорить с ним не стали. Наказание в исполнение привёл сам поляк, в активе которого теперь значатся семь голов в текущем сезоне РПЛ.

После этого игра была фактически сделана. Стало очевидно, что вдесятером отыграть два мяча у «Ростова» шансов нет. Однако Карпин до конца пытался изменить ход матча заменами. В частности, за 15 минут до конца основного времени он бросил в бой Александра Саплинова и Александра Павловца и перешёл на схему 5-3-1, в которой фланговые защитники действовали фактически в полузащите. Следом на поле вышли Хорен Байрамян, экс-футболист «Локо» Роман Тугарев и Георгий Махатадзе.

Совершить камбэк их появление не помогло. В целом после удаления Гиговича гости создали лишь пару полумоментов: неточный удар Дмитрия Полоза в дальний угол с линии штрафной и выстрел Хаджикадунича головой в руки Коченкову.

А вот рокировки Николича получились куда более удачными. Антонио Эдер, заменивший автора первого гола Камано, на 90-й минуте поставил точку во встрече. Куликов выполнил идеальную диагональ справа в чужую штрафную на Крыховяка. Поляк обработал мяч грудью и почти от лицевой сделал передачу на пустые ворота партнёру.

Таким образом, «Локомотив», несмотря на отсутствие целого ряда лидеров, спокойно разгромил «Ростов», который продолжает испытывать серьёзные проблемы. Железнодорожники же одержали девятую победу в девяти матчах после возобновления сезона и временно поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. В случае осечки «Спартака» в матче с «Уфой» красно-зелёные сохранят эту позицию.