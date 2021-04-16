В РФС заявили, что «Локомотив» может сыграть с «Динамо» в Химках

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Локомотив», который наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле, сможет провести поединок 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» в Химках.

«В соответствии со статьёй 101, пункт 22 дисциплинарного регламента за необеспечение безопасности на стадионе, которое поставило под угрозу безопасность официальных лиц матча, оштрафовать «Локомотив» на 300 тыс. рублей и обязать провести домашний матч 29-го тура против «Динамо» на нейтральном стадионе другого города. Московская область — это другой субъект, поэтому в Химках провести матч можно», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» понёс наказание в связи с тем, что начальник клуба Станислав Сухина зашёл в судейскую после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Матч «Локомотив» — «Динамо» должен пройти 8 мая, начало встречи запланировано на 16:30.

Ранее в КДК РФС объяснили причины посещения судейской комнаты начальниками «Локомотива» и «Спартака».