В РФС заявили, что «Локомотив» может сыграть с «Динамо» в Химках
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«В соответствии со статьёй 101, пункт 22 дисциплинарного регламента за необеспечение безопасности на стадионе, которое поставило под угрозу безопасность официальных лиц матча, оштрафовать «Локомотив» на 300 тыс. рублей и обязать провести домашний матч 29-го тура против «Динамо» на нейтральном стадионе другого города. Московская область — это другой субъект, поэтому в Химках провести матч можно», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» понёс наказание в связи с тем, что начальник клуба Станислав Сухина зашёл в судейскую после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Матч «Локомотив» — «Динамо» должен пройти 8 мая, начало встречи запланировано на 16:30.
Ранее в КДК РФС объяснили причины посещения судейской комнаты начальниками «Локомотива» и «Спартака».