В КДК РФС объяснили причины посещения судейской комнаты начальниками «Локомотива» и «Спартака»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал об итогах рассмотрения дела о посещении начальником «Локомотива» Станиславом Сухиной и начальником «Спартака» Василием Козловцевым судейской комнаты во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между этими клубами.
В КДК РФС объяснили причины посещения судейской комнаты начальниками «Локомотива» и «Спартака»
  • РИА Новости

«Станислав Сухина попросил, чтобы сделали копию протоколов. Однако он заходил и после матча. Так же как после окончания матча заходил и начальник «Спартака» Козловцев — с разрешения охранника. Он пропускал начальников команд, несмотря на запреты по регламенту. Это грубейшее нарушение, которое несёт за собой санкцию в размере 150 тыс. рублей. Воздействия и ненормативной лексики в адрес судей не было. Начальники команд не отрицают, что они посещали судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую», — цитирует Григорьянца Sport24.

Согласно действующему регламенту соревнований, посторонние лица не могут заходить в судейскую комнату ни до, ни после матча.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Локомотива».

Ранее КДК РФС наказал «Локомотив» за вход начальника команды Сухины в судейскую комнату.

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