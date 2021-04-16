Источник: КДК РФС наказал «Локомотив» за вход начальника команды Сухины в судейскую комнату

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес вердикт в отношении «Локомотива» по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:0).

Об этом сообщает «РБ Спорт». Согласно вердикту КДК, железнодорожники проведут один матч на нейтральном поле за пределами Москвы.

Наказание вынесено по причине визита начальника «Локомотива» Станислава Сухины в судейскую комнату перед матчем со «Спартаком», что запрещено регламентом.

Наказание в виде матча на нейтральном поле вступит в силу уже после поединка 26-го тура РПЛ с «Ростовом», который «Локомотив» сыграет 17 апреля. Железнодорожники могут подать апелляцию на данное решение.

Сам Сухина был оштрафован на 150 тыс. рублей. На такую же сумму оштрафован и начальник «Спартака» Василий Козловцев, также заходивший в судейскую после матча.

Ранее сообщалось, что начальник «Спартака» Козловцев прибыл на заседание КДК РФС.