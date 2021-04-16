Источник: КДК РФС наказал «Локомотив» за вход начальника команды Сухины в судейскую комнату

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес вердикт в отношении «Локомотива» по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:0).
Источник: КДК РФС наказал «Локомотив» за вход начальника команды Сухины в судейскую комнату
  • © официальный сайт футбольного клуба "Локомотив"

Об этом сообщает «РБ Спорт». Согласно вердикту КДК, железнодорожники проведут один матч на нейтральном поле за пределами Москвы.

Наказание вынесено по причине визита начальника «Локомотива» Станислава Сухины в судейскую комнату перед матчем со «Спартаком», что запрещено регламентом.

Наказание в виде матча на нейтральном поле вступит в силу уже после поединка 26-го тура РПЛ с «Ростовом», который «Локомотив» сыграет 17 апреля. Железнодорожники могут подать апелляцию на данное решение.

Сам Сухина был оштрафован на 150 тыс. рублей. На такую же сумму оштрафован и начальник «Спартака» Василий Козловцев, также заходивший в судейскую после матча.

Ранее сообщалось, что начальник «Спартака» Козловцев прибыл на заседание КДК РФС.

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