Источник: КДК РФС наказал «Локомотив» за вход начальника команды Сухины в судейскую комнату
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Об этом сообщает «РБ Спорт». Согласно вердикту КДК, железнодорожники проведут один матч на нейтральном поле за пределами Москвы.
Наказание вынесено по причине визита начальника «Локомотива» Станислава Сухины в судейскую комнату перед матчем со «Спартаком», что запрещено регламентом.
Наказание в виде матча на нейтральном поле вступит в силу уже после поединка 26-го тура РПЛ с «Ростовом», который «Локомотив» сыграет 17 апреля. Железнодорожники могут подать апелляцию на данное решение.
Сам Сухина был оштрафован на 150 тыс. рублей. На такую же сумму оштрафован и начальник «Спартака» Василий Козловцев, также заходивший в судейскую после матча.
Ранее сообщалось, что начальник «Спартака» Козловцев прибыл на заседание КДК РФС.