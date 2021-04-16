Начальник «Спартака» Козловцев прибыл на заседание КДК РФС

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Начальник московского «Спартака» Василий Козловцев приехал к зданию Российского футбольного союза (РФС) в Москве, где пройдёт заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).
Начальник «Спартака» Козловцев прибыл на заседание КДК РФС
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Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что московский «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой разобрать поведение Сухины перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги. На камеру попал момент, когда начальник команды «Локомотива» выходил из судейской комнаты, несмотря на то что посторонние не имеют права там появляться. Позже стало известно, что в судейскую также заходил и Козловцев.

Ранее сообщалось, что Сухина прибыл на заседание КДК РФС.

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