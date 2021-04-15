«Помогают тем, кому это нужно»: Хусаинов о решениях российских судей, работе Левникова и скандале с Сухиной

Кирилл Левников отработал матч 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» на высочайшем уровне, и ЭСК РФС по делу признал все его решения верными. Об этом в интервью RT заявил бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов. По его мнению, назначать пенальти за попадание мяча в руку Александру Сильянову и Пабло не стоило, а Квинси Промес в эпизоде с падением в чужой штрафной сам нарушил правила. Также эксперт не увидел ничего страшного в появлении начальника железнодорожников Станислава Сухины в судейской, обвинил арбитров РПЛ в двойных стандартах и раскритиковал работу VAR в Премьер-лиге.

«К сожалению, присутствуют двойные стандарты»

— Экспертно-судейский комитет РФС во всех спорных эпизодах матча между «Локомотивом» и «Спартаком» занял сторону Кирилла Левникова. Согласны?

— На мой взгляд, ЭСК сделал правильные выводы. Левников — молодец. Все его решения в дерби, считаю, были верными. Единственное, в конце первого тайма в эпизоде с падением Квинси Промеса в чужой штрафной следовало назначить свободный удар в пользу железнодорожников. Нарушение правил в данном эпизоде допустил сам голландец, который шёл на мяч открытой подошвой сверху. Это опасная игра. Причём судья находился в хорошем положении, но почему-то решил обратиться по переговорному устройству к коллегам. Предполагаю, он хотел удостовериться, что не было пенальти.

— А как же моменты с попаданием мяча в руку Александру Сильянову и Пабло? Многие болельщики и эксперты уверены, что Левникову следовало назначить пенальти.

— Ни в коем случае. Кирилл всё рассудил по-футбольному. Оба удара наносились с близкого расстояния, и защитники просто не имели возможность убрать руку, даже если мяч в неё попал. У них не было умысла увеличить зону обороны ворот. Плюс имели место рикошеты.

Претензии «Спартака», в первую очередь, касаются того, что в других матчах в похожих эпизодах принимались иные решения. Показательным получился момент из встречи Кубка России между красно-белыми и «Динамо», когда снаряд попал Виктору Мозесу в ключицу, но Левников при помощи VAR назначил пенальти. Если бы ЭСК тогда признал ошибку, то сейчас ему было бы проще сказать «нет», но в комитете начали изворачиваться. Теперь клубы получили повод регулярно апеллировать к работе арбитров.

— Разговоры болельщиков и экспертов о том, что «Спартак» в этом сезоне засуживают, имеют под собой основания?

— Им скорее стоить задать вопрос «Кто такой Павел Маслов»? Сначала он «похоронил» молодёжку на Евро-2021, теперь это. Защитников с детства учат, что они должны держать нападающих перед собой. Как так получилось, что в эпизоде с первым голом Фёдор Смолов оказался у него со спиной? В пропущенном со штрафного мяче все поспешили обвинить Александра Максименко. Но кто увернулся от удара в стенке? Промес. Испугался, что ему поцарапает животик, или, не дай бог, появится синяк, и любимая девушка потом увидит.

— Не кажется ли вам, что сами члены ЭСК уже не до конца понимают, в каких случаях игра рукой является нарушением правил, а в каких — нет?

— Всё они прекрасно знают, но, к сожалению, присутствуют двойные стандарты. Это касается очевидных ошибок. Да, нарушение правил вроде и было, но кровь не полилась. Начинаются витиеватые объяснения, которые уводят от сути правил игры. Это вызывает негатив и даёт повод апеллировать к решениям судей.

— Кому требуются эти двойные стандарты?

— Цель одна — экономика. Кому-то надо помочь... О чём говорить, если грубые непонятные ошибки судьи совершают даже на крупных турнирах. Вспоминаю чемпионат мира — 1990 в Италии, куда я приехал в качестве администратора сборной СССР. Шёл матч с Аргентиной, счёт 0:0. После подачи углового Диего Марадона рукой просто вынес мяч из штрафной. Но Эрик Фредрикссон, находящийся в отличной позиции, промолчал. Я на тот момент уже был действующим арбитром ФИФА и прекрасно всё понимал. Валерий Лобановский на следующий день подошёл ко мне и спросил: «Серёженька, ну вот как мне объяснить такое болельщикам в Советском Союзе»?

«Одних надо тормознуть, другим, напротив, помочь подняться»

— Выходит, сейчас в РПЛ судьи тоже помогают отдельным командам?

— А как иначе это объяснить, когда видишь, что они принимают решения, явно противоречащие правилам игры? Они дают повод усомниться в своей компетентности и порядочности. Если ты в очевидных моментах идёшь против правил, значит, замешан в данной схеме. К сожалению, по-другому никак не объяснить.

— Но в текущем сезоне, на первый взгляд, складывается впечатление, что ошибаются против всех.

— Помогают тем, кому это очень нужно. Одних надо тормознуть, другим, напротив, помочь подняться. Возьмите сезон-2017/18, когда в матче «Краснодар» — «Арсенал» судья с хорошей фамилией Артём Чистяков показал жёлтую карточку Фёдору Смолову в эпизоде, когда на нём же порвали бутсу. «Горчичник» стал для нападающего четвёртым, и он пропустил важнейшую встречу с ЦСКА из-за дисквалификации. Южане без своего лучшего бомбардира армейцам проиграли и в итоге остались без Лиги чемпионов. Чистый бизнес. Поставили молодого начинающего арбитра. Непонятно, как он вообще мог появиться в такой игре. Опять же, встаёт вопрос: кому это нужно?

Я тогда прямо сказал: это гарантированный заказ. Тут же Виталий Мутко (экс-президент РФС. — RT) заявил: «Попросим этого эксперта встретиться с соответствующими органами». Я приехал в РФС, где состоялся обстоятельный разговор под протокол. Спрашивали, с чьей стороны был заказ. Ответил, что это не моя прерогатива. Вы сами должны разбираться.

— Сейчас подобных заказов, на ваш взгляд, тоже хватает?

— Конечно. Приведу более свежий пример из прошлого сезона, когда судейским корпусом руководил Александр Егоров. 14 клубов РПЛ из 16 высказали недовольство его работой. Только два остались в стороне — «Локомотив» и «Зенит». В итоге Егоров ушёл в конце 2019-го. Но ещё при нём имел место странный эпизод в матче первого тура между «Локомотивом» и «Рубином». Если помните, тогда приняли правило, согласно которому футболисты соперника не имеют права мешать стенке при исполнении штрафного. В итоге Алексей Миранчук забил со стандарта с явным нарушением, но гол засчитали. Объяснение было следующим: болельщики не поняли бы, если бы арбитр его отменил. Судил ту встречу Михаил Вилков. Это незнание правил? Нет. Коррупционная схема. Кому это выгодно? Тем, кто получает прибыль.

— Сейчас все продолжают обсуждать появление бывшего арбитра ФИФА, а в настоящий момент начальника «Локомотива» Станислава Сухины в судейской в преддверии дерби со «Спартаком». Это распространённая практика?

— А что, он раньше никогда туда не заходил? Начинают говорить про какие-то деньги... В каком мире мы вообще живём? В конце прошлого года КДК РФС признал договорным матч Кубка России «Чайка» — «Армавир». Отследили перечисление средств на банковскую карту судьи Максима Матюнина. Что мешает сделать это сейчас? Ещё и Маринато Гилерме, который сам пострадал, незаслуженно дисквалифицировали на два матча. Зато провокаторы остались на свободе.

— То есть, в появлении Сухины в судейской никакого криминала нет?

— Это обычная практика. Не он один туда заходит перед играми РПЛ. Имел место технический момент. Сухина же не ворвался с криками и оскорблениями. Возможно, кто-то из арбитров забыл гетры в гостинице или бутсы. Случиться может всякое, и это не даёт повода подозревать человека в попытке влиять на бывших коллег.

— Не стоит ли повесить в судейскую камеры, чтобы посторонние люди точно не могли там появиться?

— Они и так повсюду согласно регламенту. Поверьте, посторонние в судейскую попасть просто не могут. Принимающая сторона выставляет у входа охрану. Как вошёл Сухина? Препятствий не было, он же имеет отношение к «Локомотиву» и хотел решить некие технические вопросы. Скандал раздули на ровном месте. Значит, кому-то это выгодно.

«Подходили представители клубов и говорили: «Серёж, просим не ставить вот на эти игры таких-то людей»

— Как относитесь к разговорам, что Сухина помогает «Локомотиву» обеспечивать комфортное судейство?

— Его бывшие коллеги по судейскому цеху выходят на футбольное поле, и у них уже свои мысли в голове. Будучи руководителем судейского корпуса страны, я столкнулся с системой, которая выстраивались ещё до меня, и попытался её сломать. Подходили представители клубов и говорили: «Серёж, просим не ставить вот на эти игры таких-то людей». Спрашиваю о причине. «Понимаешь, стоит задача. Нам надо». Тогда ввёл компьютерные назначения на встречи. Приходит судья и просит отправить его на матч «Уралана» в Элисту. Спрашиваю: «А что ты там забыл?» — «Долги надо собрать».

Другой пример. Однажды решил поехать на игру недалеко от Москвы. Выдался свободный день. После встречи подошёл очень-очень авторитетный человек и завёл разговор на тему моих нововведений. Сказал ему, что хочу построить работу по спортивному принципу. На что услышал: «Ты же их не собирал, а получил, кого дали. Там у каждого «рюкзаки» за спиной. У одного долг перед командой А, а другого — перед командой Б». Когда машина закрутилась, начались обиды со стороны подчинённых. В итоге получил от президента РФС Вячеслава Колоскова письмо, подписанное всеми арбитрами Высшей лиги, в котором они пожаловались на малое количество назначений и попросили освободить меня от занимаемой должности.

— Сейчас судьи тоже носят «рюкзаки»?

— А как же? Люди ведь выходят те же самые. На мой взгляд, после смены руководства корпуса ничего не изменилось. Да, пришёл Виктор Кашшаи. Но он разве готовил специалистов, которые работают на данный момент, отбирал их? Нет. Вспомните скандальный матч «Спартак» — «Сочи» уже в этом сезоне. Венгр присутствовал на стадионе и, не дожидаясь решения ЭСК, раскритиковал работу Василия Казарцева. Я ещё подумал: «Ну ничего себе, мужик». А потом его, видимо, попросили заниматься своим делом. Возьмите Украину. Сколько лет там работает сам Пьерлуиджи Коллина, а толку нет.

— Не кажется ли вам странным, что члены ЭСК чаще всего признают решения судей правильными?

— У них нет другого выбора. Они должны защищать свою команду, но делать это объективно не в состоянии. Начинаются витиеватые объяснения, о которых я уже говорил. Того же Казарцева сажали на детектор лжи и отстраняли от обслуживания матчей. Спустя всего два месяца он вернулся в РПЛ и потом допустил грубейшую ошибку в игре «Ротор» — «Уфа», не назначив явный пенальти в ворота волгоградцев за игру рукой. Её признал даже ЭСК. Кто более-менее разбирается, всё прекрасно понимает. Шито белыми нитками.

— Выходит, работа VAR не помогает?

— А кто на нём сидит? В одночасье по щелчку пальцев ничего не изменить. VAR приводит к потере концентрации у ассистентов и замедлению реакции судей на игровые эпизоды. Они уже подспудно ждут помощи. Что мы видим в России? Повтор показывают так, а линии проводят иначе. По-хорошему судья на VAR должен прекрасно разбираться в правилах игры и мгновенно реагировать на происходящее. Где взять таких специалистов без подготовки, если у нас в поле некому работать? И главное, эти ребята сами не виноваты, что их так готовят.

— Левников — единственный судья, который отработал не менее пяти матчей в РПЛ и не допустил при этом ни одной официальной ошибки. Все 11 его решений, которые разбирались на ЭСК, были призваны верными. При этом его отец — известный в прошлом арбитр Николай Левников — входит в Судейский комитет и ЭСК. Нет ли здесь конфликта интересов?

— Конечно, авторитет отца помогает. Я вижу ошибки Кирилла и непонимание им игры. Но, повторюсь, матч «Локомотив» — «Спартак» он провёл на превосходном уровне. В других встречах помарки были, причём резонансные. Левников-старший покрывает. Не сам, а с помощью людей, которые заседают в ЭСК.

— Но там ведь собраны известнейшие в прошлом иностранные судьи. Помимо Кашшаи, это Вольфганг Штарк, Франк Де Блекере, Алан Снодди.

— Так можно сказать: «Посмотрите, вот у нас комиссия. Собрались авторитетные люди». Повторюсь, на Украине вообще работает Коллина, но кого он подготовил? Вспомните, как тот же Кашшаи отменил чистый гол нападающего сборной Украины Марко Девича в ворота Англии на Евро-2012.

— По мнению бывшего судьи РПЛ Игоря Федотова, Левникова «ведут в Европу вместо Сергея Карасёва» и специально не засчитывают ошибки.

— Конечно. Например, в этом сезоне РПЛ судейская бригада Владислава Безбородова не засчитала чистый гол «Краснодара» в ворота «Спартака», и южане в итоге проиграли — 0:2. На VAR сидел как раз Кирилл. Когда поднялся шум, советник генсека РФС по VAR Дэвид Эллерей заявил, что Левников не имел права вмешиваться в этот эпизод согласно протоколу. Зачем тогда он там был нужен? В итоге Безбородова отстранили на долгое время, а Кирилл продолжил судить. Разве это была инициатива самого Эллерея? Конечно, нет. Поступила просьба папы.