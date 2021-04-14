ЭСК РФС объяснила своё решение по матчу «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение московского «Спартака» по судейству матча 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

«Арбитр Кирилл Левников правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч лёгкий контакт между Сильяновым и форвардом «Спартака» Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру», — говорится в сообщении.

ЭСК также согласилась с решением Левникова по эпизоду с неназначенным пенальти на 52-й минуте, поскольку после просмотра всех имеющихся видеозаписей не было усмотрено попадания мяча в руку защитника «Локомотива» Пабло после удара хавбека «Спартака» Мозеса.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра Сильянова он отскакивает к защитнику «Спартака» Павлу Маслову, не коснувшись руки игрока «Локомотива».

«Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2, играя большую часть второго тайма в меньшинстве.

Ранее Сухина заявил, что не заходил в судейскую перед матчем «Локомотив» — «Спартак».