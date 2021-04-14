Сухина заявил, что не заходил в судейскую перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Начальник команды футбольного клуба «Локомотив» Станислав Сухина заявил, что не заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник. Вот в нём я и был. В судейскую не заходил. Это проблема людей, которые из ничего пытаются сделать сенсацию. Жареного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто всё переворачивают. Поймите, на всех стадионах происходит всё то же самое, только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал», — цитирует Сухину «РБ-Спорт».

Он отметил, что с разрешения самих судей многие люди заходят за протоколами, так как в любом случае необходимо посмотреть, что там записано. Он также считает бредом мнение, согласно которому он может оказывать давление на арбитров из-за своего судейского прошлого.

«Я ещё 20 лет проработал преподавателем в академии спорта. Многие тренеры у меня учились. Что с этим делать? Видимо, в футболе должны работать люди с математическим или со строительным образованием? Спортивным людям тут не место?» — сказал Сухина.

Напомним, что в сети появилось видео, на котором Сухина перед игрой заходит в судейскую комнату, несмотря на то что посторонним запрещено там появляться. Через некоторое время был опубликован ролик, на котором в судейскую после матча заходит уже начальник «Спартака» Василий Козловцев.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0 и набрал 46 очков. Он занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что «Локомотив» не предоставлял никаких материалов по поводу посещения начальником команды «Спартака» Василием Козловцевым судейской команды после матча.