Глава судейского комитета: ничего не знаю про начальника «Спартака» в судейской

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что «Локомотив» не предоставлял никаких материалов по поводу посещения начальником команды «Спартака» Василием Козловцевым судейской команды после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глава судейского комитета: ничего не знаю про начальника «Спартака» в судейской
  • © Пресс-служба РФС

«На КДК в пятницу будет рассмотрено дело Сухины. Про начальника «Спартака» я ничего не знаю. От «Локомотива» никаких материалов не поступало. Это вопросы к КДК, там есть свой руководитель», — цитирует Хачатурянца Sport24.

Перед игрой начальник «Локомотива», бывший арбитр Станислав Сухина заходил в судейскую комнату, несмотря на то что посторонним запрещено там появляться. Через некоторое время появилось видео, на котором в судейскую после матча заходит уже начальник «Спартака» Василий Козловцев.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0 и набрал 46 очков. Он занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее в «Спартаке» объяснили визит начальника команды в судейскую комнату.

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