В «Спартаке» объяснили визит начальника команды в судейскую комнату

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал опубликованную в СМИ видеозапись с человеком, похожим на начальника команды Василия Козловцева, заходящим в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Увидев выложенное видео, я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляет опубликованная в СМИ не закавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Он отметил, что было бы хорошо, если бы «Локомотив» предоставил на КДК РФС полную съёмку с камер видеонаблюдений — до начала матча и вплоть отъезда команд со стадиона.

«Чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», — добавил Фетисов.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоялся 11 марта и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Ранее в сети появилось видео визита человека, похожего на начальника «Спартака», в комнату судей перед матчем с «Локомотивом».