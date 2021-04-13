В «Спартаке» объяснили визит начальника команды в судейскую комнату
- РИА Новости
«Увидев выложенное видео, я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляет опубликованная в СМИ не закавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».
Он отметил, что было бы хорошо, если бы «Локомотив» предоставил на КДК РФС полную съёмку с камер видеонаблюдений — до начала матча и вплоть отъезда команд со стадиона.
«Чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», — добавил Фетисов.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоялся 11 марта и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0.
Ранее в сети появилось видео визита человека, похожего на начальника «Спартака», в комнату судей перед матчем с «Локомотивом».