В сети появилось видео визита человека, похожего на начальника «Спартака», в комнату судей перед матчем с «Локомотивом»

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Начальника «Спартака» Василия Козловцева заподозрили в посещении судейской комнаты перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
В сети появилось видео визита человека, похожего на начальника «Спартака», в комнату судей перед матчем с «Локомотивом»
  • ©fclm.ru

В Twitter издания Sport24 появилось видео, на котором запечатлено, как до начала матча «Локомотив» — «Спартак» в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, похожий на Козловцева.

Согласно регламенту, представители команд не имеют права входить в судейскую комнату ни до матчей, ни во время, ни после них.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоялся 11 марта и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины, который также был замечен в посещении судейской комнаты.

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