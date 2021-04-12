«Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал эпизод с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины

«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча. Также «Спартак» просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерного воздействия на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС», — цитирует Фетисова РИА Новости.

«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее в РПЛ оценили эпизод с Сухиной в судейской перед матчем «Локомотив» — «Спартак».

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