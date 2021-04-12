В РПЛ оценили эпизод с Сухиной в судейской перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

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Пресс-атташе Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов прокомментировал эпизод с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
В РПЛ оценили эпизод с Сухиной в судейской перед матчем «Локомотив» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Согласно пункту «г» статьи 7.6 регламента Тинькофф РПЛ, организатор матча должен исключить присутствие в судейской комнате любых лиц за исключением судьи, его помощников, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видеоассистента судьи, помощника видеоассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара. Делегату матча от РПЛ информации о нахождении посторонних лиц в судейской со стороны арбитров и официальных лиц не поступало. Видеоматериалы будут переданы в КДК РФС для принятия дисциплинарного решения», — цитирует Зеленова «РБ-Спорт».

«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее в Российском футбольном союзе высказались о появлении начальника «Локомотива» Сухины в судейской комнате перед матчем со «Спартаком».

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