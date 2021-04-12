В РФС высказались о появлении начальника «Локомотива» Сухины в судейской комнате перед матчем со «Спартаком»

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Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит эпизод с появлением начальника команды «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:0) в случае соответствующего обращения.
В РФС высказались о появлении начальника «Локомотива» Сухины в судейской комнате перед матчем со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Если это зафиксировано, то, безусловно, будет рассмотрено. Согласно регламенту, который я ввёл, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после поединка входить в судейскую комнату. Если это присутствует хоть на какой-то камере, то будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода нужно обращение клуба», — цитирует Хачатурянца РИА Новости.

«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Ранее появилось видео, на котором сотрудник «Локомотива» выходит из судейской комнаты перед матчем со «Спартаком».

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