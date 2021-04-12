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Появилось видео, на котором сотрудник «Локомотива» выходит из судейской комнаты перед матчем со «Спартаком»

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Бывший арбитр, а ныне начальник футбольного клуба «Локомотив» посещал судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Появилось видео, на котором сотрудник «Локомотива» выходит из судейской комнаты перед матчем со «Спартаком»
  • ©spartak.com

Ролик, на котором Сухина выходит из судейской перед игрой, опубликован в Telegram-канале «Пас без касания».

Согласно регламенту, сотрудникам клуба нельзя посещать судейскую комнату.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решения судей в матче с «Локомотивом».

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