Появилось видео, на котором сотрудник «Локомотива» выходит из судейской комнаты перед матчем со «Спартаком»

Бывший арбитр, а ныне начальник футбольного клуба «Локомотив» посещал судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

Ролик, на котором Сухина выходит из судейской перед игрой, опубликован в Telegram-канале «Пас без касания».

Согласно регламенту, сотрудникам клуба нельзя посещать судейскую комнату.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решения судей в матче с «Локомотивом».