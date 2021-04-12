«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решения судей в матче с «Локомотивом»

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Московский «Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку трём решениям судьи матча 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (0:2) Кирилла Левникова и видеоассистента арбитра Сергея Иванова.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решения судей в матче с «Локомотивом»
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«На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Локомотива». По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом футболист соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также случились в штрафной площади «Локомотива» на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые удары за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова. Мы рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС», — гласит заявление «Спартака».

Ранее Хусаинов выразил мнение, что «Спартак» не заслужил права на пенальти в матче с «Локомотивом».

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